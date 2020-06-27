Справа MH17: з'явилися нові докази запуску ракети

На суді в Гаазі у справі про катастрофу MH17 представили нові докази запуску ракети з установки "Бук". Було заслухано чергові записи переговорів бойовиків, які на сьогодні є найбільш конкретними доказами проти чотирьох фігурантів.

Про це повідомляє місцеве видання NRC.

Згідно з даними перехоплення, фігуранти справи незабаром після катастрофи по телефону повідомили, що їх установка "Бук" збила літак. При цьому вони вважали, що збили український військовий борт.

Зокрема, 17 липня 2014 року до 16:48 через кілька хвилин після катастрофи бойовик Леонід Харченко зателефонував одному з ватажків Сергію Дубинському.

"Ми на місці. Ми вже збили Сушку (винищувач, - ред.)", - повідомив він.

Увечері о 19:52 Дубинський подзвонив Олегу Пулатову з вимогою уточнити, чи стріляв "Бук" в районі катастрофи.

""Бук" збив Сушку після того, як Сушка збила Боїнг", - доповів Пулатов.

Цю ж версію Дубинський передає так званому "міністру оборони ДНР" Ігорю Гіркіну.

"Сушка підбила Боїнг, і після цього ми збили Сушку за допомогою нашого "Бука". Хороші новини, вірно, Ігор?", - запитав він.

"Я не знаю, я, чесно кажучи, не вірю в це", - відповів йому Гіркін.

"Нас все одно будуть звинувачувати в тому, що ми збили його, якщо ви розумієте, про що я", - додав Дубинський.

Уточнюється, що прокуратура представила нові записи у відповідь на слідчі запити адвокатів Олега Пулатова минулого тижня.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що фінальне рішення суду по справі MH17 очікується через два-три роки.

До цього повідомлялося, що у справі MH17 з'явився свідок запуску ракети.

Катастрофа MH17 сталася 17 липня 2014 року в Донецькій області. В результаті неї загинуло майже 300 осіб.