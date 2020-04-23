Справа Майдану: НАЗК розкрило інформацію про можливий конфлікт інтересів у Бабікова

НАЗК розкрило інформацію про можливий конфлікт інтересів у першого заступника директора Держбюро розслідувань Олександра Бабікова. Про це заявив голова НАЗК Олександр Новіков в інтерв'ю РБК-Україна.

Новіков зазначив, що агенство направило запит до ДБР з приводу наявності конфлікту інтересів у справах Майдану, про які стало відомо тільки після висвітлення інформації про підозру екс-нардепу Тетяні Чорновіл.

"До нас раніше звертався Бабіков, оскільки він сам не зацікавлений в тому, щоб отримати протокол від НАЗК про конфлікт інтересів. Ми йому роз'яснили, що фактично має місце потенційний конфлікт інтересів. Разом з тим, цей потенційний конфлікт інтересів стане реальним тільки якщо Бабіков стане в.о. директора ДБР і почне приймати будь-які рішення щодо тих справ, де він раніше був захисником, або стосовно тих людей, які ведуть ці справи", - заявив Новіков.

Нагадаємо, в.о. директора ДБР Олександр Соколов раніше заявляв, що Бабіков до моменту призначення директора Держбюро розслідувань може тимчасово виконувати обов'язки керівника відомства.

Раніше повідомлялося, що колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков став першим заступником директора ДБР. Голова фракції "Слуга народу" це рішення розкритикував.