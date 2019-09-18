Екс-заступника глави МВД взяли під варту по справі Майдану

Колишньому заступнику міністра внутрішніх справ України обрано запобіжний захід - тримання під вартою - по справах Майдану. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Його підозрюють в організації перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів для перешкоджання проведенню протестів на Майдані, що призвело до масових жертв серед мітингувальників.

Мова йде про жертви у період з 18 лютого 2014 року по 20 лютого 2014 року та під час терористичного акту 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві.

"Слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва 16 вересня 2019 року задоволено клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Дніпровський районний суд Києва виправдав екс-"беркутівця" Андрія Хандрикіна, якого звинувачували у катуванні активістів під час Революції Гідності. Суддя вважає, що його вину не було доведено.

Раніше РБК-Україна писало, що управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України завершено слідство у черговому кримінальному провадженні за фактами вчинення злочинів під час Революції Гідності. Екс-заступник начальника відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки ГУМВС України у м. Києві обвинувачується у перевищенні влади.