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Шевченківський райсуд Києва призначив перше засідання у справі Мартиненка

НовиниПолітика    30.05.2018 - 16:15
Фото: Микола Мартиненко (nfront.org.ua)
Фото: Микола Мартиненко (nfront.org.ua)

Засідання відбудеться 21 червня

Шевченківський районний суд Києва призначив перше засідання у справі колишнього депутата Верховної ради України Миколи Мартиненка про заволодіння та легалізацію коштів. Про це свідчить розклад, опублікований на сайті суду.

Так, колегія на чолі з головуючою суддею Оксаною Голуб розпочне розгляд справи 21 червня о 10 годині. Крім Голуб до колегії увійшли Тетяна Левицька та Оксана Хардіна.

Зазначимо, що разом з екс-нардепом у справі значаться ще 5 обвинувачених - посадовці НАК "Нафтогаз", "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", "СхідГЗК" та "Ядерного палива", а саме Володимир Богданець, Олександр Сорокін, Сергій Перелома, Руслан Журило та Валерій Васильков.

Нагадаємо, 22 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) передала в суд обвинувальний акт щодо екс-нардепа Миколу Мартиненка і спільників, які підозрюються у розкраданні коштів "Енергоатома" і Східного ГЗК.

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Теги публікації: Микола Мартиненко, Шевченковский райсуд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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