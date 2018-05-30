Шевченківський райсуд Києва призначив перше засідання у справі Мартиненка

Засідання відбудеться 21 червня

Шевченківський районний суд Києва призначив перше засідання у справі колишнього депутата Верховної ради України Миколи Мартиненка про заволодіння та легалізацію коштів. Про це свідчить розклад, опублікований на сайті суду.

Так, колегія на чолі з головуючою суддею Оксаною Голуб розпочне розгляд справи 21 червня о 10 годині. Крім Голуб до колегії увійшли Тетяна Левицька та Оксана Хардіна.

Зазначимо, що разом з екс-нардепом у справі значаться ще 5 обвинувачених - посадовці НАК "Нафтогаз", "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", "СхідГЗК" та "Ядерного палива", а саме Володимир Богданець, Олександр Сорокін, Сергій Перелома, Руслан Журило та Валерій Васильков.

Нагадаємо, 22 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) передала в суд обвинувальний акт щодо екс-нардепа Миколу Мартиненка і спільників, які підозрюються у розкраданні коштів "Енергоатома" і Східного ГЗК.