Справа Марківа: рішення щодо апеляції може бути навесні 2020

Фото: Віталій Марків (radiosvoboda.org)

Адвокат подасть апеляцію після оприлюднення мотивації суду

Італійський суд впродовж 90 днів повинен оприлюднити мотивацію вироку нацгвардійцю Віталію Марківу, якого вчора, 12 липня, засудили до 24 років ув'язнення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

За словами адвоката Рафаеле Дела, який захищав Марківа, після оприлюдення мотиваційної частини захист зможе подати апеляцію, а вже навесні 2020 року щодо апеляції можуть ухвалити рішення.

Зазначається, що апеляцію буде розглядати апеляційний суд в Мілані. Суд не заслуховуватиме свідків, а лише працюватиме з матеріалами справи. Розгляд апеляції може зайняти від одного до кількох місяців.

Нагадаємо, суд міста Павія в Італії виніс вирок колишньому військовослужбовцю Національної гвардії Віталію Марківу, якого обвинувачують в причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі під час бойових дій на Донбасі у 2014 році. Італійський суд засудив українця до 24 років ув'язнення.

РБК-Україна писало, що Міністерство закордонних справ буде продовжувати консульсько-правовий захист українського колишнього нагвардійця Марківа. Тоді ж в МЗС повідомили, що захист Марківа готує апеляцію.

Зазначимо, Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року. 6 липня 2019 року в Італії почався судовий процес у справі Марківа. Колишнього нацгвардійця звинувачують у причетності до вбивств італійського фотографа Андреа Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова.