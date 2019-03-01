Справа Мангера: суд не задовольнив заяву про відвід суддів

Судді перебували у нарадчій кімнаті близько 40 хвилин

Киевский апелляционный суд Киева не удовлетворил заявление об отводе коллегии судей и председательствующему от стороны защиты Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк. Соответствующее решение озвучил председательствующий судья по делу, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Судьи находились в совещательной комнате около 40 минут. Тем временем адвокаты Мангера, ведя видеозапись на телефон, спрашивали прокуроров о возможности их явки на заседание Шевченковского суда.

"Суд принял заявление стороны защиты об отводе председательствующему судье и состав коллегии судей и решил ее оставить без удовлетворения", - сказал он.

По словам судьи, ссылка адвокатов на нарушение процесса перераспределения не нашли подтверждения. Кроме того, суд объявил технический перерыв до 15.00, давая таким образом время стороне защиты для ознакомления с материалами.

Напомним, сегодня суд рассматривает апелляции прокуратуры и защиты на избранную ранее меру пресечения Мангера. Дело слушает коллегия судей : Ященко, Рыбак и Росик.

Отметим, что Мангера подозревают в организации убийства общественной активистки Екатерины Гадзюк. Активисты зажгли фаера под судом, где было рассмотрение дела Мангера, и принесли баннер с надписью: "Убийцы Гандзюк должны сесть".