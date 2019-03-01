Справа Мангера: активісти під судом запалили фаєри

В суд прийшли близько 30 активістів

Под зданием Киевского апелляционного суда, где сегодня будут рассматривать апелляционные жалобы по делу Владислава Мангера, активисты зажгли файеры. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Активисты также принесли баннеры с надписью: "Убийцы Гандзюк должны сесть".

Отметим, возле здания суда дежурят правоохранители. Правоохранители проводят тщательный досмотр посетителей суда.

Дело будет слушать коллегия судей : Ященко, Рыбак и Росик. В зале судебных заседаний присутствуют около 30 активистов и представители средств массовой информации.

Напомним, вчера рассмотрение апелляционных жалоб не состоялся из-за того, что подозреваемый не прибыл на заседание. Сторона защиты заявила, что не знает, где находится Мангер. Сторона обвинения также заявила, что не знает о его местонахождении.

РБК-Украина писало, рассмотрение апелляционных жалоб в отношении подозреваемого в заказе убийства Екатерины Гандзюк Владислава Мангера отложили на 1 марта на 12:00.

После этого адвокат потерпевших в деле по убийству Екатерины Гандзюк Евгения Закревская заявила, что Мангер намеренно не явился в Киевский апелляционный суд 28 февраля.