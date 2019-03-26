Справа Мангера: адвокати заявили відвід судді

Сторона захисту Владислава Мангера, підозрюваного в замовленні вбивства Катерини Гандзюк, заявила відвід головуючій судді Шевченківського райсуду Щєбуняєвій Лідії. Про це розказав прокурор у справі Дмитро Боян після засідання, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що точний час розгляду даної заяви про відвід не відомий.

"Було заявлено клопотання про відвід захистом слідчій судді. Суддя віддає це клопотання на авторозподіл і інший суддя розглядає цей відвід", - розказав прокурор.

Він розказав також, що сторона обвинувачення хотіла клопотати про зміну запобіжного заходу Мангеру на тримання під вартою.

"Сталося порушення в системі авторозподіл суддів на справи. Тому я заявляю відвід судді", - сказав адвокат Мангера в ході засідання.

Адвокат Катерини Гандзюк Євгенія Закревська після судового засідання повідомила журналістам, що сьогодні суд так і не зміг перейти до фактичного розгляду клопотання прокуратури.

"Була спроба розглянути клопотання про зміну запобіжного заходу. Поки що розгляд не почався, оскільки сторона захисту заявила відвід. Сьогодні на засідання прибув потерпілий, йому очевидно не дуже зручно добиратися у Київ, оскільки він не живе тут", - розказала Закревська.

Зазначимо, сьогодні Шевченківський суд мав розглянути клопотання прокуратури про зміну запобіжного заходу Владиславу Мангеру. Однак до фактичного розгляду клопотання суд так і не перейшов, оскільки сторона захисту заявила відвід головуючий судді.

Раніше Київський апеляційний суд постановив залишити без задоволення апеляційні скарги прокурорів та адвокатів щодо Владислава Мангера. Зокрема, суд прийняв ухвалу слідчого судді Шевченківського суду від 15 лютого з визначенням застави 2,5 млн гривень залишити без змін, а апеляційні скарги адвокатів і прокурорів залишити без задоволення.

Зазначимо, що Мангера підозрюють в організації вбивства громадської активістки Катерини Гадзюк, на яку влітку 2018 року вилили літр сірчаної кислоти. Через три місяці Гандзюк померла в київській лікарні.

Журналісти програми "Схеми" опублікували розслідування, у якому говориться, що голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер пов’язаний з підозрюваним в організації вбивства радниці міського голови Херсона і громадської активістки Катерини Гандзюк, а також активісти і друзі Гандзюк називають його одним із замовників вбивства. Після цього йому ГПУ оголосила про підозру.