Справа Мангера: адвокати просять суд повернути апеляцію прокурорів

Мангер підтримав клопотання своїх захисників

Сторона защиты Владислава Мангера, которого подозревают в заказе убийства Екатерины Гандзюк, просит суд вернуть апелляционную жалобу прокурорам. Соответствующее заявление сделал адвокат Мангера Андрей Левковец, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что сам Мангер поддержал ходатайство своих защитников.

"Мы просим суд вернуть апелляционную жалобу стороне обвинения", - сказал адвокат.

Прокурор Наталья Калита заявила, что апелляционная жалоба была направлена вовремя - ​​19 января 2019 года.

Также было озвучено ходатайство адвоката Александра Шадрина, в котором он просит направить апелляционные жалобы в Верховный суд для определения подсудности. Указано, что адвокат ссылается на заявления генпрокурора Юрия Луценко с примечанием на его предвзятость. Впрочем, коллегия судей отказала.

Напомним, сегодня Киевский апелляционный суд Киева не удовлетворил отвод прокурорам в заседании по рассмотрению апелляционных жалоб на меру пресечения Мангеру.

Как писало РБК-Украина, в пятницу суд рассматривает апелляции прокуратуры и защиты на избранную ранее меру пресечения Мангеру.