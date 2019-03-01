Справа Мангера: адвокати просять суд повернути апеляцію прокурорів

Фото: Владислав Мангер (Віталій Носач, РБК-Україна)

Мангер підтримав клопотання своїх захисників

Сторона захисту Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства Катерини Гандзюк, просить суд повернути апеляційну скаргу прокурорів. Відповідну заяву зробив адвокат Мангера Андрій Левковець, передає кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, що сам Мангер підтримав клопотання своїх захисників.

"Ми просимо суд повернути апеляційну скаргу стороні обвинувачення", - сказав адвокат.

Прокурор Наталія Калита заявила, що апеляційна скарга була направлена вчасно - 19 січня 2019 року.

Також було озвучено клопотання адвоката Олександра Шадріна, в якому він просить направити апеляційні скарги до Верховного суду для визначення підсудності. Зазначено, що адвокат посилається на заяви генпрокурора Юрія Луценка з приміткою на його упередженість. Втім, колегія суддів відмовила.

Нагадаємо, сьогодні Київський апеляційний суд Києва не задовольнив відвід прокурорам у засіданні з розгляду апеляційних скарг на запобіжний захід Мангеру.

Як повідомляло РБК-Україна, у п'ятницю суд розглядає апеляції прокуратури і захисту на обрану раніше запобіжний захід Мангеру.