Прокуратура проситиме для Крючкова арешт з альтернативою застави

Сторона обвинувачення у справі колишнього депутата Верховної ради Дмитра Крючкова проситиме для підозрюваного тримання під вартою із альтернативою застави. Про це в коментарі РБК-Україна розповів прокурор у справі Віталій Кравець.

Так, держобвинувачення проситиме про заставу у майже 347 млн гривень.

"Просимо тримання під вартою із альтернативою - внесення застави у розмірі 346,2 млн грн", - повідомив він.

Крім того, прокурор повідомив, що Крючков заволодів коштами на суму 198 млн гривень, а загалом держава зазнала збитків на 346 млн гривень.

"Організував схему виведення коштів, які б мали піти на погашення заборгованості ВАТ ''Запоріжжяобленерго''. Заволодів коштами на суму 198 млн грн. А загалом держава зазнала збитків на 346 млн грн... Кому і що він передавав, слідство поки що не встановило, раніше він ніколи не давав детальних показань", - додав Кравець.

Як писало РБК-Україна раніше, Солом'янський районний суд міста Києва почав розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу екс-нардепу Дмитру Крючкову.

Так, Крючков був затриманий у Німеччині за запитом українських правоохоронців рік тому. Журналістам він повідомив, що передавав 50-75% прибутку від корупційної схеми президенту Петру Порошенко і його соратнику нардепу Ігорю Кононенко.

15 квітня Крючков був екстрадований в Україну. Глава держави назвав його повернення "передвиборними технологіями штабу Володимира Зеленського та Ігоря Коломойського".