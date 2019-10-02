Справа "Корвалолу" в черговий раз затягується

Судовий розгляд, в якому АТ "Фармак" хоче домогтися скасування держреєстрації лікарського засобу "Корвалол-Дарница", в черговий раз перенесли: Господарський суд Києва призначив розгляд справи по суті на 23 жовтня. Про це повідомив представник інтересів "Дарниці", партнер юридичної компанії AEQUO Олександр Мамуня, передає РБК-Україна.

При цьому суд долучив до справи матеріали, які "Дарниця" вважає такими, що не стосуються предмета спору. Це соціологічне дослідження про торгову марку "Корвалол Corvalolum" і висновок, складений судовим експертом.

"Ці докази взагалі не стосуються предмета спору і предмета доказування. Можливо, суд критично оцінить їх при винесенні рішення у справі і просто не сприйме їх як неналежні і такі, що не стосуються предмету спору", - заявив Мамуня.

Раніше "Фармак" надав суду соціологічне дослідження, яке нібито показує, що населення України асоціює торгову марку "Корвалол Corvalolum" з компанією "Фармак". На думку Мамуні, подібні дослідження не можуть служити доказом у суді. Опитування на замовлення "Фармака" проводилось в серпні 2019 року, а предметом цього судового спору є рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) за червень 2017 року.

Як повідомлялося, суд між "Фармаком" і "Дарницею" триває майже 15 років. Ще у 2011 році "Фармак" повністю програв "Дарниці" судовий процес, де предметом спору було позначення "Корвалол". Тим не менш, в 2017 році "Фармак" відновив судову тяжбу, змінивши предмет спору на "Корвалол Corvalolum".

Влітку 2017 року Апеляційна палата МЕРТ визнала позначення "Корвалол Corvalolum" добре відомим по відношенню до "Фармака". У 2018 році Київський апеляційний господарський суд з апеляційною скаргою "Дарниці" скасував це рішення. 25 червня 2019 року Велика палата Верховного суду, в свою чергу, направила справу на повторний розгляд до суду першої інстанції.

Експерти фармринку відзначали, що перемога "Фармак" в цій справі може мати негативні наслідки для українських пацієнтів, оскільки монополія одного виробника призведе до підвищення ціни препарату.

"Корвалол" – седативний препарат, який вироблявся на кількох десятках підприємств в СРСР. Нині його виготовляють фармацевтичні підприємства пострадянських країн.