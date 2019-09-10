Суд по "Корвалолу" знову затягується

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Суд перенесли на 1 листопада

Судовий розгляд, в якому АТ "Фармак" хоче домогтися скасування держреєстрації лікарського засобу "Корвалол-Дарниця", знову відкладається: Господарський суд Києва переніс розгляд справи на 1 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партнера юридичної компанії AEQUO Олександра Мамуню, який представляє інтереси компанії "Дарниця".

Раніше представники фармацевтичної компанії "Дарниця" відзначали, що "Фармак" "штучно затягує процес". За кілька годин до засідання 4 вересня "Фармак" подав документ по суті справи, а на самому засіданні - клопотав про продовження терміну збирання доказів до 27 вересня.

"Суд без жодних причин та пояснень переніс засідання, фактично задовольнивши вимоги "Фармака". А розгляд справи по суті знову затягується", - зазначив Мамуня.

Раніше "Фармак" надав суду соціологічне дослідження, яке нібито показує, що населення України асоціює торгову марку "Корвалол Corvalolum" з компанією "Фармак". На думку Мамуня, подібні дослідження не можуть служити доказом у суді. Опитування на замовлення "Фармака" проводилося в серпні 2019 року, а предметом цього судового спору є рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) за червень 2017 року.

Як повідомлялося, суд між "Фармаком" і "Дарницею" триває майже 15 років. Спочатку процес був ініційований "Фармаком", але в цей раз "Фармак" виступає відповідачем, оскільки мова йде про позов "Дарниці" на рішення Апеляційної палати МЕРТ, винесене в 2017 році на користь "Фармака".

Ще в 2011 році "Фармак" повністю програв "Дарниці" судовий процес, де предметом спору було позначення "Корвалол". Тим не менш, в 2017 році "Фармак" відновив судову тяжбу, змінивши предмет спору на "Корвалол Corvalolum".

Влітку 2017 року Апеляційна палата МЕРТ визнала позначення "Корвалол Corvalolum" добре відомим по відношенню до "Фармаку". У 2018 році Київський апеляційний господарський суд за апеляційною скаргою "Дарниці" скасував це рішення. 25 червня 2019 року Велика палата Верховного суду, у свою чергу, направила справу на повторний розгляд до суду першої інстанції.

Експерти фармринку відзначали, що перемога "Фармаку" в цій справі може мати негативні наслідки для українських пацієнтів, оскільки монополія одного виробника призведе до підвищення ціни на "Корвалол".

АТ "Фармак" засновано в 1925 році. Є однією з найбільших фармкомпаній України. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 25,16% - до 1,05 млрд грн.

Фармацевтична компанія "Дарниця" - лідер з реалізації лікарських засобів у натуральному вираженні з 1998 року. Чистий дохід компанії від реалізації продукції в 2018 році зріс на 18,7%, до 3,002 млрд. грн.

"Корвалол" - седативний препарат, який виробляють фармацевтичні підприємства пострадянських країн. Продається у формі оральних крапель.