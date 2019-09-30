"Корвалол" може подорожчати втричі через монополію

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Журналісти з'ясували, чому "Корвалол" може подорожчати

Популярний седативний засіб "Корвалол" може подорожчати в три рази вже в нинішньому році, якщо одному з виробників вдасться монополізувати цей радянський бренд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сюжет телепрограми "Подробиці тижня", яка вийшла в ефірі телеканалу "Інтер".

"Копійчаний "Корвалол", який є чи не в кожному будинку, може подорожчати втричі. А все тому, один з виробників вимагає ексклюзивні права на препарат. Монопольну перевагу йому не надають – і саме це є гарантією низької ціни "Корвалолу", - розповідають журналісти "Інтера".

Адвокат Олександр Мамуня в телесюжеті зазначає, що монополія на "Корвалол" в Україні вже існувала, і ціни на нього були вищі від нинішніх. "Коли з'явилося кілька виробників цього препарату, ціни на конкретно "Корвалол" знизилися", - говорить адвокат.

Як повідомлялося, седативний препарат "Корвалол" з'явився в СРСР у 1959 році як аналог старого німецького ліки "Валокордин". Він не був закріплений за одним виробником: реєстраційні посвідчення на "Корвалол" мали 70 радянських фармпідприємств. Сьогодні препарат з такою назвою виробляють фармацевтичні компанії Росії, України, Білорусі, Казахстану та Узбекистану.

Київська компанія "Фармак" вважає себе винахідником "Корвалолу" і довгий час намагається в судовому порядку заборонити українським конкурентам виробляти ліки під цим брендом. У той же час "Фармак" не подає позови проти виробників "Корвалолу" в інших країнах.

"Фармак" вже 15 років судиться з київською компанією "Дарниця". Ще у 2011 році "Фармак" повністю програв "Дарниці" судовий процес, де предметом спору було позначення "Корвалол". Тим не менш, в 2017 році "Фармак" відновив судову тяжбу, змінивши предмет спору на "Корвалол Corvalolum".

Влітку 2017 року Апеляційна палата МЕРТ визнала позначення "Корвалол Corvalolum" добре відомим по відношенню до "Фармака". У 2018 році Київський апеляційний господарський суд за скаргою "Дарниці" скасував це рішення. 25 червня 2019 року Велика палата Верховного суду, у свою чергу, направила справу на повторний розгляд у суд першої інстанції.