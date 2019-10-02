ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Справа "Корвалолу" в черговий раз затягується

Новини » Медицина    02.10.2019 - 12:25
Справа "Корвалолу" в черговий раз затягується
Ілюстративне фото (cont ws)

Господарський суд Києва призначив розгляд справи по суті на 23 жовтня

Судовий розгляд, в якому АТ "Фармак" хоче домогтися скасування держреєстрації лікарського засобу "Корвалол-Дарница", в черговий раз перенесли: Господарський суд Києва призначив розгляд справи по суті на 23 жовтня. Про це повідомив представник інтересів "Дарниці", партнер юридичної компанії AEQUO Олександр Мамуня, передає РБК-Україна.

При цьому суд долучив до справи матеріали, які "Дарниця" вважає такими, що не стосуються предмета спору. Це соціологічне дослідження про торгову марку "Корвалол Corvalolum" і висновок, складений судовим експертом.

"Ці докази взагалі не стосуються предмета спору і предмета доказування. Можливо, суд критично оцінить їх при винесенні рішення у справі і просто не сприйме їх як неналежні і такі, що не стосуються предмету спору", - заявив Мамуня.

Раніше "Фармак" надав суду соціологічне дослідження, яке нібито показує, що населення України асоціює торгову марку "Корвалол Corvalolum" з компанією "Фармак". На думку Мамуні, подібні дослідження не можуть служити доказом у суді. Опитування на замовлення "Фармака" проводилось в серпні 2019 року, а предметом цього судового спору є рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) за червень 2017 року.

Як повідомлялося, суд між "Фармаком" і "Дарницею" триває майже 15 років. Ще у 2011 році "Фармак" повністю програв "Дарниці" судовий процес, де предметом спору було позначення "Корвалол". Тим не менш, в 2017 році "Фармак" відновив судову тяжбу, змінивши предмет спору на "Корвалол Corvalolum".

Влітку 2017 року Апеляційна палата МЕРТ визнала позначення "Корвалол Corvalolum" добре відомим по відношенню до "Фармака". У 2018 році Київський апеляційний господарський суд з апеляційною скаргою "Дарниці" скасував це рішення. 25 червня 2019 року Велика палата Верховного суду, в свою чергу, направила справу на повторний розгляд до суду першої інстанції.

Експерти фармринку відзначали, що перемога "Фармак" в цій справі може мати негативні наслідки для українських пацієнтів, оскільки монополія одного виробника призведе до підвищення ціни препарату.

"Корвалол" – седативний препарат, який вироблявся на кількох десятках підприємств в СРСР. Нині його виготовляють фармацевтичні підприємства пострадянських країн.

Суд по "Корвалолу" знову затягується Загорій вважає Коломойського одним зі своїх вчителів
Новини України ФармакДарницалекарства
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся