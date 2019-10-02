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Дело "Корвалола" в очередной раз затягивается

Новости » Медицина    02.10.2019 - 12:25
Дело "Корвалола" в очередной раз затягивается
Иллюстративное фото (cont ws)

Хозяйственный суд Киева назначил рассмотрение дела по сути на 23 октября

Судебное разбирательство, в котором АО "Фармак" хочет добиться отмены госрегистрации лекарственного средства "Корвалол-Дарница", в очередной раз перенесли: Хозяйственный суд Киева назначил рассмотрение дела по сути на 23 октября. Об этом сообщил представляющий интересы "Дарницы" партнер юридической компании AEQUO Александр Мамуня, передает РБК-Украина.

При этом суд приобщил к делу материалы, которые "Дарница" считает не касающимися предмета спора. Это социологическое исследование о торговой марке "Корвалол Corvalolum" и заключение, составленное судебным экспертом.

"Эти доказательства вообще не касаются предмета спора и предмета доказывания. Возможно, суд критически оценит их при вынесении решения в деле и просто не учтет их как ненадлежащие и не касающиеся предмета спора", - заявил Мамуня.

Ранее "Фармак" предоставил суду социологическое исследование, которое якобы показывает, что население Украины ассоциирует торговую марку "Корвалол Corvalolum" с компанией "Фармак". По мнению Мамуни, подобные исследования не могут служить доказательством в суде. Опрос по заказу "Фармака" проводился в августе 2019 года, а предметом нынешнего судебного спора является решение Апелляционной палаты Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) за июнь 2017 года.

Как сообщалось, суд между "Фармаком" и "Дарницей" длится почти 15 лет. Еще в 2011 году "Фармак" полностью проиграл "Дарнице" судебный процесс, где предметом спора являлось обозначение "Корвалол". Тем не менее, в 2017 году "Фармак" возобновил судебную тяжбу, изменив предмет спора на "Корвалол Corvalolum".

Летом 2017 года Апелляционная палата МЭРТ признала обозначение "Корвалол Corvalolum" хорошо известным по отношению к "Фармаку". В 2018 году Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе "Дарницы" отменил это решение. 25 июня 2019 года Большая палата Верховного суда, в свою очередь, направила дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Эксперты фармрынка отмечали, что победа "Фармака" в этом деле может иметь негативные последствия для украинских пациентов, поскольку монополия одного производителя приведет к повышению цены препарата.

"Корвалол" – седативный препарат, который производился на нескольких десятках предприятий в СССР. В настоящее время его изготавливают многие фармацевтические предприятия постсоветских стран.

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