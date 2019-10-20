Справа Гладковського має зв'язки з Пашинським, - ГПУ

Підозра, пред'явлена колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олегу Гладковському, має зв'язки з екс-нардепом Сергієм Пашинським. Про це заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка в інтерв'ю телеканалу ICTV.

За словами Рябошапки, з колишнім нардепом Пашинським пов'язані декілька кримінальних проваджень щодо економічних злочинів та зловживання службовим становищем.

"Що стосується багатьох інших справ, пов'язаних з економікою і зловживанням посадою, ми лише на цьому тижні зареєстрували три таких провадження, які можуть бути пов'язані з цією самою особою (Пашинським - ред.)", - заявив генпрокурор.

Рябошапка додав, що з Пашинським також пов'язана підозра, яка нещодавно була оголошена екс-заступнику секретаря РНБО Гладковскому.

"Більше того, навіть підозра, яка пов'язана з Гладковським, теж має певні зв'язки з цим фігурантом. Це теж було частиною сюжету, пов'язаного з тим, що інкримінується Гладковському", - пояснив він.

Крім того, генпрокурор пояснив, чому Пашинський, який пов'язаний з держконцерном "Укроборонпром", був звинувачений за іншим епізодом.

"Можливо, це може виглядати дивним, але питання в тому, наскільки готові матеріали справи для того, щоб рухатись. Ми не анонсуємо підозри або певні процесуальні рішення, але протягом певного часу я не виключаю, що такі процесуальні рішення можуть з'явитися в інших епізодах", - зазначив Рябошапка.

Нагадаємо, 19 жовтня Вищий антикорупційний суд заарештував екс-заступника секретаря РНБО Гладковського на 2 місяці. Однак Гладковський може вийти під заставу у розмірі понад 10 млн гривень.

Як писало РБК-Україна, минулого тижня Печерський районний суд Києва заарештував екс-нардепа Пашинського. Колишнього нардепа підозрюють в умисному тяжкому тілесному ушкодженні людині.