Справа Гладковских: суд зобов'язав журналістів спростувати інформацію про розкрадання в "оборонці"

Подільський районний суд Києва 3 липня визнав недостовірним і таким, що порушує особисті немайнові права Ігоря Гладковського-молодшого, журналістське розслідування Bihus.Info про розкрадання в оборонній сфері. Мова йде про фігурантів розслідування про масштабні розкрадання в "Укроборонпромі".

Відповідне рішення є в Єдиному реєстрі судових рішень.

Так, суд зобов'язав журналістів Bihus.Info протягом 10 діб з дня вступу рішення суду в силу спростувати інформацію про Ігоря Гладковського шляхом зачитування диктором у програмі "Наші гроші".

Керівник Bihus.Info Денис Бігус в коментарі "Громадскому" повідомив, що мова йде тільки про суд першої інстанції, тому рішення ще будуть оскаржувати.

"Чекаємо повний текст рішення, юристи вивчають документи, ну і зустрінемося в апеляції", - сказав він.

Ігор Гладковський (Свинарчук) - президент корпорації "Богдан" та фігурант журналістського розслідування про розкрадання в оборонці разом з батьком Олегом Гладковским - колишнім першим заступником секретаря РНБО.

Скандал з корупцією в держконцерні "Укроборонпром" навесні 2019 року став одним з найгучніших подій президентської кампанії, чому стало розслідування журналістів Bihus.info. За даними розслідувань, учасники злочинної схеми організували контрабандні поставки запчастин для військової техніки, перепродуючи їх "Укроборонпрому" з великою націнкою через фірми-"прокладки". Керівництво концерну "Укроборонпром" знало про шахрайські операції й давало на них згоду.

Оскільки Гладковський був багаторічним близьким соратником і бізнес-партнером Петра Порошенка, ця історія вдарила в першу чергу по іміджу пятого президента, який намагався переобратися на другий термін.



.