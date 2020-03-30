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Справа Гандзюк: суд продовжив запобіжний захід Левіну

Новини » Суспільство     30.03.2020 - 14:53
Справа Гандзюк: суд продовжив запобіжний захід Левіну
Фото: Олексій Левін (скрін slidstvo.info)

Суд залишив Олексія Левіна під вартою ще на два місяці

Печерський районний суд міста Києва залишив під вартою на два місяці підозрюваного в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Олексія Левіна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Прокурори просили продовжити запобіжний захід Левіну, тому що потрібно провести слідчі дії і ризики втечі. Однак адвокати просили обрати альтернативну запобіжний захід, зазначивши, що підозріння безпідставне і ризики недоведені.

Нагадаємо, раніше Печерський районний суд Києва заарештував Левіна до 2 квітня без альтернативи застави.

Пізніше в прокуратурі пояснили, що Левіна заарештували на такий короткий термін, оскільки 2 квітня закінчувався термін досудового розслідування справи Гандзюк.

Екстрадиція Левіна з Болгарії була завершена 16 березня. За даними слідства, у цій країні він переховувався зі зміненою зовнішністю і підробленими документами. В Офісі генпрокурора були переконані, що екстрадиція Левіна прискорить розслідування справи вбивства Катерини Гандзюк.

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