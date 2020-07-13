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Дело Гандзюк: суд оставил под стражей Мангера

Понедельник 13 июля 2020 20:39
Дело Гандзюк: суд оставил под стражей Мангера
Фото: Владислав Мангер (РБК-Украина)
Автор: Лера Полищук

Владислав Мангер просил отпустить его из-под стражи

Киевский апелляционный суд оставил под стражей главу Херсонской ОГА Владислава Мангера. Его подозревают в заказе нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщает "Громадське".

Во время судебного заседания Мангер просил выпустить его из-под стражи. При этом он отметил, что к убийству Гандзюк причастна Служба безопасности Украины, в частности генерал Даниил Доценко.

В свою очередь, прокурор по делу Андрей Синюк просил оставить главу Херсонской ОГА под стражей.

Напомним, суд продлил расследование дела об убийстве Екатерины Гандзюк до 29 июля.

Кроме того, в середине июня Мангера взяли под стражу без права внесения залога.

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