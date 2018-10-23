Справа екс-"беркутівців": засідання продовжиться завтра

Фото: засідання у справі екс-"беркутівців" (РБК-Україна)

Суд розглядає справу екс-"беркутівців", обвинувачених у вбивствах активістів Революції гідності

Святошинський районний суд Києва продовжить засідання у справі проти п'яти екс-"беркутівців" Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченко, Сергія Тамтури, Олега Янишевського, обвинувачених у вбивствах активістів Революції гідності. Про це заявив головуючий суддя Сергій Дячук у залі суду, передає кореспондент РБК-Україна.

"На даному етапі ми повністю дослідили цей том. В нас залишились недосліджені судом окремі матеріали. Суд оголошує перерву до 11:30 24 жовтня. На завтра планується заслухати потерпілого Лукашевича", - сказав суддя.

Святошинський суд сьогодні, 23 жовтня, дослідив відео, де видно, що правоохоронці здійснюють наступ на протестувальників. Також зафіксовано поранення активіста Семисюка.

"Коли працівникам правоохоронних органів потрібно зайняти певне місце - вони його займають. Відповідно ми чуємо постріли", - прокоментував вказане відео прокурор Яніс Симонов.

"Зафіксовано загибель на п'ятачку, також наступ правоохоронних органів і працівників "Беркуту" були на тих відео. На цих відео зафіксовано використання зброї. Також було відео з потраплянням куль у потерпілих і саме момент їхньої смерті", - сказав у коментарі журналістам після засідання прокурор Яніс Симонов.

Прокурор зазначив, що залишилось дослідити 2 епізоди з потерпілими.

Зазначимо, наступного потерпілого заслухають у суді завтра, 24 жовтня. За розкладом засідання відбудеться ще у четвер.

Згідно із даними слідства, екс-"беркутівців" звинувачують у перевищенні службових повноважень, незаконному поводженні зі зброєю, умисному вбивстві і заподіянні тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що екс-"беркутівець" отримав 9 років в'язниці за передачу бойовикам даних про приїзд до штабу АТО у Харківській області Петра Порошенка.