Дело экс-"беркутовцев": заседание продолжится завтра

Фото: заседание по делу экс-"беркутовцев" (РБК-Украина)

Суд рассматривает дело экс-"беркутовцев", обвиняемых в убийствах активистов Революции достоинства

Святошинский районный суд Киева продолжит заседание по делу против пяти экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтури, Олега Янишевского, обвиняемых в убийствах активистов Революции достоинства. Об этом заявил председательствующий судья Сергей Дячук в зале суда, передает корреспондент РБК-Украина.

"На данном этапе мы полностью исследовали этот том. У нас остались неисследованные судом отдельные материалы. Суд объявляет перерыв до 11:30 24 октября. На завтра планируется заслушать потерпевшего Лукашевича", - сказал судья.

Святошинский суд сегодня, 23 октября, исследовал видео, где видно, что правоохранители осуществляют наступление на протестующих. Также зафиксировано ранение активиста Семисюка.

"Когда работникам правоохранительных органов нужно занять определенное место - они его занимают. Соответственно мы слышим выстрелы", - прокомментировал данное видео прокурор Янис Симонов.

"Зафиксирована гибель на пятачке, также наступления правоохранительных органов и работников "Беркута" были на тех видео. На этих видео зафиксировано использование оружия. Также было видео с попаданием пуль в потерпевших и именно момент их смерти", - сказал в комментарии журналистам после заседания прокурор Янис Симонов.

Прокурор отметил, что осталось исследовать 2 эпизода с потерпевшими.

Отметим, следующего потерпевшего заслушают в суде завтра, 24 октября. По расписанию заседание состоится еще в четверг.

Согласно данным следствия, экс-"беркутовцев" обвиняют в превышении служебных полномочий, незаконном обращении с оружием, умышленном убийстве и причинении телесных повреждений активистам Майдана.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что экс-"беркутовец" получил 9 лет тюрьмы за передачу боевикам данных о приезде в штаб АТО в Харьковской области Петра Порошенко.