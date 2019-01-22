Справа екс-"беркутівців": свідок розказав про поранення активістів Майдану 19-20 лютого

Фото: суд над екс-"беркутівцями" (РБК-Україна)

Свідок Сергій Мерчук був очевидцем вогнепального поранення активіста

У Святошинському райсуді Києва сьогодні, 22 січня, у справі проти п'яти екс- "беркутівців" Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченко, Сергія Тамтури, Олега Янишевського, обвинувачених у вбивствах активістів Революції гідності, свідок сторони обвинувачення розказав про штурм Міністерства аграрної політики, про поранених та вбитих 19-20 лютого, про дії правоохоронців під час протестних акцій. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна із зали засідання суду.

Свідок Сергій Мерчук розказав про обставини свого перебування на Майдані.

"З 19 на 20 кількість нашої бригади нараховувала до близько 20 чоловік. Ми бачили, як в сторону вулиці Інститутської почали бігти протестувальники. Ми там бачили силовиків, які поливали водою протестувальників. Зверху ми побачили автобус. У мене також є поранення грудей", - розказав свідок.

За його словами, він був очевидцем вогнепального поранення особи на сходах біля Жовтневого палацу. Ім'я та прізвище особи не знає.

"На Майдан я приїхав за день до розгону. Моєю метою було змінити свою країну на краще. З 19 січня я перебував на Майдані кожного дня. Я також отримував тілесні ушкодження на Грушевського від працівників міліції. Пізніше, 18 лютого, мене досить сильно побили. До 20 лютого було дуже багато поранених - до 18 чоловік приблизно. Грошової винагороди за участь у протестних акціях я не отримував", - повідомив свідок.

Він повідомив, що постріли і вибухи тоді лунали постійно.

"Я не брав участь у бійках з правоохоронцями. Так вийшло, що я допомагав надавати медичну допомогу пораненим", - розказав Сергій Мерчук.

"Зброї у активістів я не бачив. Бачив тільки палиці, щити. Я чув постріли і бачив безпосередньо наслідки. Я бачив водомети, з яких безпосередньо нас поливали", - додав він.

Також було зазначено, що з 24 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року було вбито та поранено 1 тис. 700 учасників акцій протесту у столиці та 1 тис. працівників правоохоронних органів.

Окрім того, за період з 24 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року, загинули 66 учасників акцій протесту, які були вбиті з вогнепальної зброї, та 13 правоохоронців.

Всі смерті правоохоронців сталися в період з 18 по 21 лютого включно. В цілому ж потерпілими в різних кримінальних справах визнано близько 1 тис. 700 учасників акцій протесту та близько 100 правоохоронців.

Прокурор Яніс Сімонов пояснив, що ця статистика не спростовує пунктів обвинувачення стосовно екс-"беркутівців", оскільки жоден з тих, хто був убитий або поранений, не становив загрози для правоохоронців, які вели вогонь по мітингувальниках.

Раніше РБК-Україна писало, що один із свідків у справі екс-"беркутівців" розказав, що був свідком вбивств активістів, зокрема Андрія Дигдаловича, який загинув від кулі снайпера на Інститутській в Києві у лютому 2014 року.

Нагадаємо,13 листопада в ході засідання у справі екс-"беркутівців" суд розглянув відео- та аудіоматеріали.