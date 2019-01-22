Дело экс-"беркутовцев": свидетель рассказал о ранениях активистов Майдана 19-20 февраля

Фото: суд над экс-"беркутовцами" (РБК-Украина)

Свидетель Сергей Мерчук был очевидцем огнестрельного ранения активиста

В Святошинском райсуде Киева сегодня, 22 января, в деле против пяти экс- "беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры, Олега Янишевского, обвиняемых в убийствах активистов Революции достоинства, свидетель стороны обвинения рассказал о штурме Министерства аграрной политики, о раненых и убитых 19-20 февраля, о действиях правоохранителей во время протестных акций Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из зала заседания суда.

Свидетель Сергей Мерчук рассказал об обстоятельствах своего пребывания на Майдане.

"С 19 на 20 количество нашей бригады было около 20 человек. Мы видели, как в сторону улицы Институтской протестующие начали бежать. Мы там видели силовиков, которые поливали водой протестующих. Сверху мы увидели автобус. У меня также есть ранения груди", - рассказал свидетель.

По его словам, он был очевидцем огнестрельного ранения активиста на лестнице возле Октябрьского дворца. Имя и фамилию активиста не знает.

"На Майдан я приехал за день до разгона. Моей целью было изменить свою страну к лучшему. С 19 января я находился на Майдане каждый день. Я также получал телесные повреждения на Грушевского от работников милиции. Позже, 18 февраля, меня довольно сильно избили. К 20 февраля было очень много раненых - до 18 человек примерно. Денежного вознаграждения за участие в протестных акциях я не получал", - сообщил свидетель.

Он сообщил, что выстрелы и взрывы тогда звучали постоянно.

"Я не участвовал в драках с правоохранителями. Так получилось, что я помогал оказывать медицинскую помощь раненым", - рассказал Сергей Мерчук.

"Оружия у активистов я не видел. Видел только дубинки, щиты. Я слышал выстрелы и видел непосредственно последствия. Я видел водометы, из которых нас поливали", - добавил он.

Отметим, с 24 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года было убито и ранено 1 тыс. 700 участников акций протеста в столице и 1 тыс. работников правоохранительных органов.

Кроме того, за период с 24 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года, погибли 66 участников акций протеста, которые были убиты из огнестрельного оружия, и 13 правоохранителей.

Все смерти правоохранителей произошли в период с 18 по 21 февраля включительно. В целом же пострадавшими в различных уголовных делах признано около 1 тыс. 700 участников акций протеста и около 100 правоохранителей.

Прокурор Янис Симонов пояснил, что эта статистика не опровергает пунктов обвинения в отношении экс-"беркутовцев", поскольку ни один из тех, кто был убит или ранен, не представлял угрозы для правоохранителей, которые вели огонь по митингующим.

Ранее РБК-Украина писало, что один из свидетелей по делу экс-"беркутовцев" рассказал, что был свидетелем убийств активистов, в частности Андрея Дигдаловича, который погиб от пули снайпера на Институтской в Киеве в феврале 2014 года.

Напомним,13 ноября в ходе заседания по делу экс-"беркутовцев" суд рассмотрел видео - и аудиоматериалы.