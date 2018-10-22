Дело экс-"беркутовцев": пострадавший не прибыл в суд

Фото: заседание по делу экс-беркутовцев (РБК-Украина)

Суд решил изучать один из томов дела - видео и аудиодоказательства

В Святошинский райсуд Киева сегодня, 22 октября, в деле против пяти экс- "беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры, Олега Янишевского, обвиняемых в убийствах активистов Революции достоинства, не явился потерпевший, передает корреспондент РБК-Украина.

Сторона обвинения сообщила, что пострадавший не прибыл в суд. Таким образом, суд решил изучать один из томов дела: видео- и аудиодоказательства.

Напомним, в прошлый раз в суде слушали показания родственников Виталия Кацюбы, погибшего от пули снайпера 20 февраля.

Так, в 2014 году пятерых сотрудников специальной роты "Беркут" задержали. После этого уже в 2016 году Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-"беркутовцев" по существу.

Согласно данным следствия, их обвиняют в превышении служебных полномочий, незаконном обращении с оружием, умышленном убийстве и причинении телесных повреждений активистам Майдана.

Как писало РБК-Украина, в конце сентября в Святошинском районном суде Киева по делу пятерых экс-"беркутовцев" оставалось допросить потерпевших по пяти эпизодам.

Добавим, 15 сентября в Киеве возле собственного дома было совершено нападение на судью по данному делу Сергея Дячука. Сам Дячук связывает нападение с профессиональной деятельностью, о чем свидетельствуют угрозы расправиться с судьей.