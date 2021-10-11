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Одному з власників "Дельта Банку" оголосили підозру в розтраті 1 млрд гривень

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Україна, Понеділок 11 жовтня 2021 15:22
Одному з власників "Дельта Банку" оголосили підозру в розтраті 1 млрд гривень Фото: Ірина Венедіктова, генпрокурор України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці повідомили про підозру одному з власників "Дельта Банку", який у минулому обіймав посаду голови спостережної ради фінустанови. Йому інкримінують розтрату коштів та майна банку на понад 1 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального прокурора Ірину Венедіктову.

Разом з власником підозру отримали двоє заступників голови Ради директорів банку, а також директор однієї з пов’язаних фінансових компаній.

За даними слідства, підозрювані причетні до продажу боргу банком без оцінки. Так, 42 млн гривень боргу продали за 4 млн гривень.

"Та навіть цих коштів банк не отримав - "вигідну" операцію провернули через коригування залишків на рахунках в системі бухгалтерського обліку. А покупцем дешевого кредиту стала фінансова компанія заснована власником ПАТ "Дельта Банк", директор якої за сумісництвом обіймав в банку адміністративну посаду", - розповіла Венедіктова.

Крім того, як розповіла генпрокурор, підозрювані вивели з-під застави нерухомість вартістю близько 16 млн гривень, а також видали 160 млн гривень кредиту підприємству, бенефіціаром якого є близький родич власника банку. Кредити також видавалися фірмам-одноденкам, які не мали жодних активів та майна.

Наразі судом арештовано активи власника банку на 790 млн гривень, а також арештовано близько 200 земельних ділянок в Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях. Також арешт наклали на 1 млн доларів з рахунку голови Ради директорів в одному з швейцарських банків.

Прокуратура проситиме суд обрати власникові "Дельта Банку" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у понад 1 млрд гривень.

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Ірина Венедіктова Дельта Банк
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