"Справа ПВК Семенченка": заарештованого екс-нардепа госпіталізували

Колишнього депутата Верховної ради Семена Семенченко госпіталізували. Вчора суд заарештував його на два місяці у справі приватної військової компанії.
"До Семена Семенченка в лікарню не пускає конвой, а конвою наказав якийсь начальник, мотивуючи, що субота вихідний день і у них інструкція. Раз так, то у нас КПК і ст. 397 КК. Подав заяву про втручання в роботу захисника", - зазначив він.
За версією слідства Семенченко, а також так званий "агент НАБУ" Євген Шевченко нібито створили за кордоном ПВК, в яку через охоронну фірму в Україні вербували бійців. Правоохоронці стверджують, що приватна армія налічувала 150 учасників.
Слідство вважає, що "ПВК Семенченко" могла співпрацювати з країнами Близького Сходу, наприклад з Іраком, Сирією і Афганістаном, на предмет організації поставок зброї.
Нагадаємо, вчора Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Семенченку: його відправили під варту на 2 місяці без права внесення застави.
Як писало РБК-Україна, другого фігуранта справи Шевченка заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 5 млн гривень.
Додамо, журналісти "Слідство.Інфо" заявили, що "ПВК Семенченко" могла співпрацювати з олігархом Ігорем Коломойським.