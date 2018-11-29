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Справа Барни: автомайданівцям загрожує до 7 років позбавлення волі

Новини » Політика    29.11.2018 - 14:05
Справа Барни: автомайданівцям загрожує до 7 років позбавлення волі
Фото: Печерський суд Києва (РБК-Україна)

Сам Барна сказав, що перебуває в лікарні і тому не міг прибути в суд

Автомайданівцям, які жбурнули в депутата від фракції "Блок Петра Порошенка" Олега Барну 3 курячих яйця, загрожує до 7 років позбавлення волі. Про це в коментарі журналістам сказав адвокат Роман Маселко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, санкція статті 346 частини 2 передбачає від 4 до 7 років.

"Їх обвинувачують уже. Сам нардеп очевидно не прийде. Ми вбачаємо у цих діях переслідування автомайданівців", - сказав Маселко.

Сам Барна сказав, що перебуває в лікарні і не міг прибути в суд.

"Наразі мені зробили операцію вчора, а там достатньо матеріалів, що і без мене можуть переглянути справу. Ну то добре. Треба буде - то приїдем на наступне. Скажіть їм - нехай підійдуть і вибачення попросять", - сказав Барна.

Сьогодні у Печерському районному суді міста Києва мало початись перше судове засідання у справі 3-х автомайданівців, які жбурнули в депутата БПП Олега Барну 3 курячих яйця під час акції під Верховною радою 13 липня 2017 року.

Як писало РБК-Україна, засідання у справі перенесли на 19 березня 2019 року.

"Справу перенесли на 19 березня 2019 року на 12:00. Слідчий по справі прямо каже, що це вказівка прокурора. Заяви Барни не було, але згодом його допитали. Барна не проходив ніякої експертизи. Ми будемо вимагати порушення кримінального провадження проти самого прокурора. Бо ми вважаємо, що це акт переслідування автомайданівців", - сказав адвокат.

 

 

Справу проти автомайданівців, які жбурнули в Барну яйця, розглянуть майже через 4 місяці В САП розказали про хід розслідування справи судді-хабарниці Подільського суду
Новини України АвтомайданбарнаСуд
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