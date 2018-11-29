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Справу проти автомайданівців, які жбурнули в Барну яйця, розглянуть майже через 4 місяці

Новини » Політика    29.11.2018 - 13:12
Справу проти автомайданівців, які жбурнули в Барну яйця, розглянуть майже через 4 місяці
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні у Печерському районному суді міста Києва мало початись перше судове засідання у справі

Засідання у справі проти 3-х автомайданівців, які жбурнули в депутата від фракції "Блок Петра Порошенка" Олега Барну 3 курячих яйця, перенесли на 19 березня 2019 року. Про це в коментарі журналістам повідомив адвокат Роман Маселко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, суддя Смик раптово пішла "у відгул".

"Справу перенесли на 19 березня 2019 року на 12:00. Слідчий по справі прямо каже, що це вказівка прокурора. Заяви Барни не було, але згодом його допитали. Барна не проходив ніякої експертизи. Ми будемо вимагати порушення кримінального провадження проти самого прокурора. Бо ми вважаємо, що це акт переслідування автомайданівців", - сказав він.

 

Фото: Печерський суд Києва (РБК-Україна)

Так, сьогодні у Печерському районному суді міста Києва мало початись перше судове засідання у справі 3-х автомайданівців, які жбурнули в депутата БПП Олега Барну 3 курячих яйця під час акції під Верховною радою 13 липня 2017 року.

Окрім того, РБК-Україна писало, що у грудні 2017 року Олегу Барні бризнули в очі з газового балончика на акції протесту під будинком генерального прокурора України Юрія Луценка.

"Почав розмовляти з людьми, журналістами. Деякі депутати (Соболєв, Парасюк та інші) почали накручувати людей: тут живуть злодії, накрали тощо. Зауважив, що ви як законодавці не маєте права обзивати і звинувачувати, допоки це не встановить суд. Подавайте матеріали в НАБУ, а не маніпулюйте людьми. Почалися крики, штовханина, мати, погрози. В очі бризнули "черьомухою", - розповів Барна.

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