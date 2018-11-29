Дело Барны: автомайдановцам грозит до 7 лет лишения свободы

Фото: Печерский суд Киева (РБК-Украина)

Сам Барна сказал, что находится в больнице и поэтому не мог прибыть в суд

Автомайдановцам, которые бросили в депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Олега Барну 3 куриных яйца, грозит до 7 лет лишения свободы. Об этом в комментарии журналистам сказал адвокат Роман Маселко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, санкция статьи 346 части 2 предусматривает от 4 до 7 лет.

"Их обвиняют уже. Сам нардеп очевидно не придет. Мы усматриваем в этих действиях преследования автомайдановцев", - сказал Маселко.

Сам Барна сказал, что находится в больнице и не мог прибыть в суд.

"Сейчас мне сделали операцию вчера, а там достаточно материалов, что и без меня могут пересмотреть дело. Ну то хорошо. Надо будет - то приедем на следующее. Скажите им - пусть подойдут и извинения попросят", - сказал Барна.

Сегодня в Печерском районном суде города Киева должно начаться первое судебное заседание по делу 3-х автомайдановцев, которые бросили в депутата БПП Олега Барну 3 куриных яйца во время акции под Верховной радой 13 июля 2017 года.

Как писало РБК-Украина, заседание по делу перенесли на 19 марта 2019 года.

"Дело перенесли на 19 марта 2019 года на 12:00. Следователь по делу прямо говорит, что это указание прокурора. Заявления Барны не было, но впоследствии его допросили. Барна не проходил никакой экспертизы. Мы будем требовать возбуждения уголовного производства против самого прокурора. Потому мы считаем, что это акт преследования автомайдановцев", - сказал адвокат.