Стала відома особа організатора замаху на Бабченко

До суду надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу організатору замаху на Бабченка

В Шевченківський районний суд надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу ймовірному організатору замаху на Аркадія Бабченка на ім'я Бориса Германа. Про це прес-служба суду повідомила в коментарі РБК-Україна.

"Так, клопотання надійшло стосовно ймовірного організатора злочину", - повідомили в прес-службі.

Зазначимо, що клопотання надійшло на ім'я Германа Бориса Львовича.

На розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді... Опубліковано Шевченківський районний суд міста Києва 31 травня 2018 р.

Адвокат організатора вбивства Бабченко Євген Солодко.

За словами адвоката, Герман є виконавчим директором українсько-німецького підприємства "Шмайсер" - недержавного підприємства з виробництва зброї в Україні.

Підприємство має давні виробничі відносини з Міністерством оборони України, сам Борис відомий своєю волонтерською діяльністю для потреб АТО, розповів адвокат.

Итак, об организаторе «покушения на убийство» Аркадия Бабченко - его зовут Борис Герман, исполнительный директор... Опубліковано Евгенієм Солодком 31 травня 2018 р.

Нагадаємо, сьогодні в СБУ повідомили, що підозра організатору замаху на вбивство російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка в терористичному акті може бути вручена в будь-яку хвилину.

Як відомо, ввечері, 29 травня, заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв повідомив, що в журналіста Аркадія Бабченко стріляли. Пізніше з'явилася інформація про те, що від отриманого поранення Бабченко помер в кареті "швидкої". Вчора стало відомо, що Бабченко живий.

Так, глава СБУ Василь Грицак на брифінгу заявив про затримання вбивці російського журналіста Аркадія Бабченко. За його словами, спецслужбою задокументовано, що для реалізації цього плану був завербований спецслужбами РФ громадянин України "Г", який отримав завдання знайти за грошову винагороду виконавців для вчинення ряду терористичних актів з численними жертвами.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, за виконання замовного вбивства колишньому учаснику антитерористичної операції (АТО) пропонували 30 тисяч доларів. Крім того, Луценко заявив, що, за попередніми даними слідства, все говорить на користь російської версії замовника злочину проти Бабченка.