Справа Бабченко: суд розгляне апеляцію по Герману 11 червня

Адвокат подав апеляцію 5 червня

Розгляд апеляційної скарги сторони захисту щодо підозрюваного в організації замаху на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка Бориса Германа, який був раніше затриманий в Києві, призначений на 11 червня. Про це в коментарі РБК-Україна розказав адвокат Бориса Германа Євген Солодко.

"Апеляція вже подана. Я її подавав вчора. Засідання призначене на 11 червня на 10 ранку", - повідомив адвокат.

Нагадаємо, раніше Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою Борису Герману, підозрюваному в організації замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка.

У ході судового засідання адвокат підозрюваного заявив, що нема підстав вважати, що був здійснений терористичний акт. Разом з тим, прокуратура просила обрати Герману запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.