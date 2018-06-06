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Справа Бабченко: суд розгляне апеляцію по Герману 11 червня

НовиниНадзвичайні події    06.06.2018 - 12:18
Фото: Борис Герман (РБК-Україна)
Фото: Борис Герман (РБК-Україна)

Адвокат подав апеляцію 5 червня

Розгляд апеляційної скарги сторони захисту щодо підозрюваного в організації замаху на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка Бориса Германа,  який був раніше затриманий в Києві, призначений на 11 червня. Про це в коментарі РБК-Україна розказав адвокат Бориса Германа Євген Солодко.

"Апеляція вже подана. Я її подавав вчора. Засідання призначене на 11 червня на 10 ранку", - повідомив адвокат.

Нагадаємо, раніше Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою Борису Герману, підозрюваному в організації замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка.

У ході судового засідання адвокат підозрюваного заявив, що нема підстав вважати, що був здійснений терористичний акт. Разом з тим, прокуратура просила обрати Герману запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

СЗР підтвердила, що організатор замаху на Бабченка не мав до неї відношення Луценко заявив, що імітація вбивства Бабченка виявила дві цілі спецслужб РФ
Теги публікації: покушение, аппеляция, Аркадій Бабченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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