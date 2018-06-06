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Дело Бабченко: суд рассмотрит апелляцию по Герману 11 июня

НовостиПроисшествия    06.06.2018 - 12:18
Фото: Борис Герман (РБК-Украина)
Фото: Борис Герман (РБК-Украина)

Адвокат подал апелляцию 5 июня

Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты в отношении подозреваемого в организации покушения на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа, который был ранее задержан в Киеве, назначено на 11 июня. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат Бориса Германа Евгений Солодко.

"Апелляция уже подана. Я ее подавал вчера. Заседание назначено на 11 июня на 10 утра", - сообщил адвокат.

Напомним, ранее Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Борису Герману, подозреваемому в организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко.

В ходе судебного заседания адвокат подозреваемого заявил, что нет оснований считать, что был совершен террористический акт. Вместе с тем, прокуратура просила избрать Герману меру пресечения в виде содержания под стражей.

СВР подтвердила, что организатор покушения на Бабченко не имел к ней отношения Луценко заявил, что имитация убийства Бабченко выявила две цели спецслужб РФ
Теги публикации: покушение, аппеляция, Аркадий Бабченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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