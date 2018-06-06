Дело Бабченко: суд рассмотрит апелляцию по Герману 11 июня

Адвокат подал апелляцию 5 июня

Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты в отношении подозреваемого в организации покушения на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа, который был ранее задержан в Киеве, назначено на 11 июня. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат Бориса Германа Евгений Солодко.

"Апелляция уже подана. Я ее подавал вчера. Заседание назначено на 11 июня на 10 утра", - сообщил адвокат.

Напомним, ранее Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Борису Герману, подозреваемому в организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко.

В ходе судебного заседания адвокат подозреваемого заявил, что нет оснований считать, что был совершен террористический акт. Вместе с тем, прокуратура просила избрать Герману меру пресечения в виде содержания под стражей.