Делегация Украины, США и РФ прибыла в пункт помощи Олешкам, - Арахамия

Фото: гуманитарная миссия в Олешках начала свою работу (Getty Images)

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Совместная делегация Украины, Соединенных Штатов и России добралась до пункта, откуда будут доставлять гуманитарную помощь Олешкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Давида Арахамию и первую леди США Меланию Трамп.

По словам Арахамии, на локации работают представители СМИ трех стран. Они обеспечивают максимально прозрачное проведение очередного этапа гуманитарной миссии. В частности, ситуацию на месте документируют четыре американских журналиста Newsmax. Они работают как нейтральные наблюдатели с представителями гуманитарных организаций Украины и России. "Они будут независимо фиксировать и постоянно документировать эту историческую гуманитарную миссию", - отметила Мелания Трамп.