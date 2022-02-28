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Делегація України прибула на кордон Білорусі для участі в переговорах з РФ

Автор: Валерія Поліщук

Українська делегація прибули в район білорусько-українського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації. Сторони обговорять негайне відведення російських військ з території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Так, до складу української делегації увійшли:

  • голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія,
  • міністр оборони України Олексій Резніков,
  • радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк,
  • голова делегації України в ТКГ Андрій Костін,
  • народний депутат Рустем Умеров,
  • заступник Міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Україна наполягатиме на негайному припиненні вогню та відведенні російських військ з території України.

Нагадаємо, раніше МЗС Білорусі опублікувало місце проведення переговорів України і Росії.

Все що відомо про переговорах Росії та України на сьогоднішній день - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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