Делегація України прибула на кордон Білорусі для участі в переговорах з РФ

Українська делегація прибули в район білорусько-українського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації. Сторони обговорять негайне відведення російських військ з території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.
Так, до складу української делегації увійшли:
Україна наполягатиме на негайному припиненні вогню та відведенні російських військ з території України.
Нагадаємо, раніше МЗС Білорусі опублікувало місце проведення переговорів України і Росії.
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