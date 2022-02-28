Делегация Украины прибыла на границу Беларуси для участия в переговорах с РФ

Украинская делегация прибыли в район белорусско-украинской границы для участия в переговорах с представителями Российской Федерации. Стороны обсудят немедленный отвод российских войск с территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Так, в состав украинской делегации вошли:
Украина будет настаивать на немедленном прекращении огня и отводе российских войск с территории Украины.
Напомним, ранее МИД Беларуси опубликовал место проведения переговоров Украины и России.
Все что известно о переговорах России и Украины на сегодняшний день - читайте в материале РБК-Украина.