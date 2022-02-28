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Делегация Украины прибыла на границу Беларуси для участия в переговорах с РФ

Автор: Валерия Полищук

Украинская делегация прибыли в район белорусско-украинской границы для участия в переговорах с представителями Российской Федерации. Стороны обсудят немедленный отвод российских войск с территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Так, в состав украинской делегации вошли:

  • глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,
  • министр обороны Украины Алексей Резников,
  • советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк,
  • глава делегации Украины в ТКГ Андрей Костин,
  • народный депутат Рустем Умеров,
  • заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Украина будет настаивать на немедленном прекращении огня и отводе российских войск с территории Украины.

Напомним, ранее МИД Беларуси опубликовал место проведения переговоров Украины и России.

Все что известно о переговорах России и Украины на сегодняшний день - читайте в материале РБК-Украина.

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