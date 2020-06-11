Делегація України в Мінську зустрілася з російською стороною в ТКГ

Делегація України під час робочого візиту до столиці Білорусі зустрілася з російською стороною Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання на Донбасі. Зустріч відбулася для обговорення підвищення ефективності роботи ТКГ.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Зазначається, що зустріч українською делегації з представниками Росії є частиною домовленостей "нормандської четвірки".

"Зустріч відбулася в межах виконання домовленостей лідерів нормандського формату та у продовження зустрічей української делегації в Берліні 2 червня й напередодні робочої поїздки української делегації в Париж 12 червня", - заявили в ОП.

Деталі зустрічі не розголошуються.

За даними Мінреінтеграції, до складу української делегації входять міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков, голова парламентського комітету з питань правової політики Андрій Костін, міністр оборони Андрій Таран, керівник ОП Андрій Єрмак та представники Міністерства закордонних справ.

Нагадаємо, вчора відбулася чергова відеоконференція ТКГ за участі переселенців, які тепер постійно будуть входити до складу української сторони.

Українська сторона в ТКГ під час вчорашнього засідання назвала умови проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі.

Додамо, поява переселенців в ТКГ стала несподіванкою для Росії та ОБСЄ, російська сторона виступає проти нового формату.