Україна в ТКГ озвучила умови для проведення виборів на Донбасі

Вибори можливі після роззброєння незаконних формувань
Українська делегація на переговорах в Тристоронній контактній групі (ТКГ) назвала умови для проведення виборів на окупованих територіях Донбаса. Вибори можливі тільки у встановлений законодавством термін після всеосяжної деескалації.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Крім того, українська сторона у межах робочої групи з політичних питань наполягає на виведенні іноземних військових підрозділів та техніки, роззброєння незаконних збройних формувань і відновлення контролю з боку уряду України над державним кордоном у зоні конфлікту.
Також під час переговорів 10 червня українська делегація запропонувала провести додаткове засідання безпекової групи для досягнення прогресу в питанні розведення сил і засобів.
У межах робочої групи з безпекових питань українська сторона знову акцентувала увагу на необхідності забезпечення повного й безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї тимчасово непідконтрольної території.
Раніше представник України в робочій підгрупі ТКГ з політичних питань Андрій Костін заявив, що процес виборів має контролювати місія ОБСЄ.
Нагадаємо, до цього у "Слузі народу" оцінили ймовірність проведення виборів в ОРДЛО.
Також в уряді озвучили умови, при яких вибори в ОРДЛО можуть відбутися паралельно з місцевими виборами по всій Україні.
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Автор: Инна Собора