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Делегації США і Росії на зустрічі Байдена і Путіна включатимуть близько 800 осіб

Автор: Дмитрий Кузнецов

Делегації США та Росії на зустрічі американського і російського президентів Джо Байдена і Володимира Путіна в Женеві включатимуть близько 800 осіб. Для охорони саміту на вищому рівні планується залучити 2 тисячі правоохоронців.

Про це повідомило видання Tagblatt.

За його даними, американська і російська делегації на саміті Байдена і Путіна в сукупності налічуватимуть від 600 до 800 осіб. Висвітлювати зустріч запрошені близько 3 тисяч представників ЗМІ.

Для охорони зустрічі залучено близько 1 тисячі військових і ще приблизно 900 поліцейських. Правоохоронці залучені не тільки з Женеви, а й з інших кантонів Швейцарії.

Повітряний простір в районі проведення саміту США - РФ охоронятимуть ВПС Швейцарії за підтримки італійських і французьких військово-повітряних сил.

Зона безпеки охоплює не тільки Женеву, а й частину повітряного простору сусідньої Франції. На набережній Женевського озера недалеко від вілли Ла-Гранж, де в середу пройде зустріч президентів США і РФ встановлені системи ППО.

Нагадаємо, раніше прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що завтрашня зустріч Байдена і Путіна триватиме чотири або п'ять годин. Водночас він зазначив, що не знає, чи співпадуть прес-конференції лідерів США і Росії за часом, але Путін зустрінеться з кремлівським пулом відразу після переговорів.

Зазначимо, напередодні саміту РБК-Україна зібрало основні заяви лідерів США і Росії. Зокрема, вони заявляли, що на сьогодні відносини між країнами знаходяться на найнижчому рівні за останні кілька років. Але за словами Байдена, суперечки можна було б вирішити, якщо Путін буде діяти відповідно до міжнародних норм.

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