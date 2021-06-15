Делегації США і Росії на зустрічі Байдена і Путіна включатимуть близько 800 осіб

За його даними, американська і російська делегації на саміті Байдена і Путіна в сукупності налічуватимуть від 600 до 800 осіб. Висвітлювати зустріч запрошені близько 3 тисяч представників ЗМІ.

Для охорони зустрічі залучено близько 1 тисячі військових і ще приблизно 900 поліцейських. Правоохоронці залучені не тільки з Женеви, а й з інших кантонів Швейцарії.

Повітряний простір в районі проведення саміту США - РФ охоронятимуть ВПС Швейцарії за підтримки італійських і французьких військово-повітряних сил.

Зона безпеки охоплює не тільки Женеву, а й частину повітряного простору сусідньої Франції. На набережній Женевського озера недалеко від вілли Ла-Гранж, де в середу пройде зустріч президентів США і РФ встановлені системи ППО.