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У справі вбивства Хашкаджі необхідне міжнародне розслідування, - глава МЗС Туреччини

Новини » Політика    15.11.2018 - 11:59
У справі вбивства Хашкаджі необхідне міжнародне розслідування, - глава МЗС Туреччини
Фото: Мевлют Чавушоглу (facebook.com/mevlutcavusoglu07)

Служби розвідки та безпеки Туреччини діляться наявними доказами у цій справі з представниками міжнародної спільноти

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що розслідування справи вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі має бути міжнародним. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Haber Turk.

За його словами, служби розвідки та безпеки Туреччини діляться наявними доказами у цій справі з представниками міжнародної спільноти.

"Спочатку ми заявили про створення разом із Саудівською Аравією робочої групи та не планували винесення справи на міжнародний рівень. Але на цьому етапі ми бачимо, що необхідне міжнародне розслідування. Ми зробимо все необхідне, аби з’ясувати всі факти", - заявив глава МЗС.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант  відправився у Саудівську Аравію, зокрема, щоб закликати місцеву владу співпрацювати у розслідуванні вбивства журналіста The Washington Post в консульстві країни в Стамбулі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що розвідка США вважає, що наказ про вбивство Джамаля Хашкаджі віддав колишній високопоставлений співробітник розвідки Саудівської Аравії і радник наслідного принца Ахмед Ассирі.

Додамо, голова турецької партії Vatan Догові Перинчек заявляв, що тіло вбитого журналіста виявили в колодязі на території резиденції саудівського генконсульства в Стамбулі. Пізніше з'явилася інформація про те, що тіло журналіста розчленували, а його обличчя спотворили. 

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Новини України Джамаль ХашкаджиТурцияСаудовская Аравия
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