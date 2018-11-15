В деле убийства Хашкаджи необходимо международное расследование, - глава МИД Турции

Фото: Мевлют Чавушоглу (facebook.com/mevlutcavusoglu07)

Службы разведки и безопасности Турции делятся имеющимися доказательствами по этому делу с представителями международного сообщества

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что расследование дела убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи должно быть международным. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Haber Turk.

По его словам, службы разведки и безопасности Турции делятся имеющимися доказательствами по этому делу с представителями международного сообщества.

"Сначала мы заявили о создании вместе с Саудовской Аравией рабочей группы и не планировали вынесения дела на международный уровень. Но на этом этапе мы видим, что необходимо международное расследование. Мы сделаем все необходимое, чтобы выяснить все факты", - заявил глава МИД.

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант отправился в Саудовскую Аравию, в частности, чтобы призвать местную власть сотрудничать в расследовании убийства журналиста The Washington Post в консульстве страны в Стамбуле.

Ранее РБК-Украина сообщало, что разведка США считает, что приказ об убийстве Джамаля Хашкаджи отдал бывший высокопоставленный сотрудник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

Добавим, глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявлял, что тело убитого журналиста обнаружили в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле. Позже появилась информация о том, что тело журналиста расчленили, а его лицо исказили.