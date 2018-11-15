ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В деле убийства Хашкаджи необходимо международное расследование, - глава МИД Турции

Новости » Политика    15.11.2018 - 11:59
В деле убийства Хашкаджи необходимо международное расследование, - глава МИД Турции
Фото: Мевлют Чавушоглу (facebook.com/mevlutcavusoglu07)

Службы разведки и безопасности Турции делятся имеющимися доказательствами по этому делу с представителями международного сообщества

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что расследование дела убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи должно быть международным. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Haber Turk.

По его словам, службы разведки и безопасности Турции делятся имеющимися доказательствами по этому делу с представителями международного сообщества.

"Сначала мы заявили о создании вместе с Саудовской Аравией рабочей группы и не планировали вынесения дела на международный уровень. Но на этом этапе мы видим, что необходимо международное расследование. Мы сделаем все необходимое, чтобы выяснить все факты", - заявил глава МИД.

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант отправился в Саудовскую Аравию, в частности, чтобы призвать местную власть сотрудничать в расследовании убийства журналиста The Washington Post в консульстве страны в Стамбуле.

Ранее РБК-Украина сообщало, что разведка США считает, что приказ об убийстве Джамаля Хашкаджи отдал бывший высокопоставленный сотрудник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

Добавим, глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявлял, что тело убитого журналиста обнаружили в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле. Позже появилась информация о том, что тело журналиста расчленили, а его лицо исказили.

Стали известны подробности о заказчике убийства Хашкаджи Спецслужбы Канады первыми признались, что прослушали запись убийства журналиста Хашкаджи
Новости Украины Джамаль ХашкаджиТурцияСаудовская Аравия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь