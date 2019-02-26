У справі про сепаратизм Медведчука призначили лінгвістичну експертизу

У виступі Медведчука шукатимуть ознаки державної зради

Шевченковской районный суд принял решение провести лингвистическую экспертизу выступления Виктора Медведчука на съезде партии "Оппозиционная платформа - За жизття" 29 января 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление суда от 21 февраля.

Согласно решению суда, проведение экспертизы поручается экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз МВД и Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ.

Эксперты должны определить, содержатся ли в выступлении Медведчука "публичные призывы к изменению границ территории Украины", "публичные призывы к изменению границ государственной границы Украины", "публичные призывы к разжиганию национальной или религиозной вражды", "способы реализации действий, призывы к совершению которых указаны в данных выступлениях".

Экспертиза назначена в уголовном производстве от 5 февраля 2019 года по признакам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 111 УК Украины (Государственная измена).

Напомним, 5 февраля Генеральная прокуратура Украины открыла производства внесла сведения о совершении Виктором Медведчуком уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.110 УК Украины и ч.1 ст.111 УК Украины.

Указано, что глава организации "Украинский выбор - право народа" и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктор Медведчук сделал заявление на партийном съезде 29 января 2019 года в Киеве, заявив о необходимости создания так называемого "автономного региона Донбасс" с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины.