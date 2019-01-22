У справі проти екс-"беркутівців" залишилося заслухати близько 50 свідків

Фото: суд над екс-"беркутівцями" (РБК-Україна)

Наступне засідання у справі призначено на 24 січня

У Святошинському районному суді міста Києва у справі проти п'яти колишніх "беркутівців" Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури, Олега Янішевського, обвинувачених у вбивствах активістів Революції гідності, залишилося заслухати близько 50 свідків обвинувачення. Про це в коментарі РБК-Україна розповів прокурор по справі Яніс Симонов.

"Залишилося ще 45-50 чоловік заслухати зі свідків з боку звинувачення. В четвер - на наступному засіданні - буде як мінімум три свідка. Легендованих свідків у нас буде три людини", - розповів прокурор.

Так, наступне засідання у справі призначено на 24 січня.

"Суд продемонстрував, що всі обставини нами досліджено, та всі відео вже переглянуті. Кожна розповідь кожного свідка - це ціла історія. Але наше завдання - дослідити докази, які б доповнювали все те, що суд вже вивчив, інакше ми можемо витратити не одне десятиліття. Наступне засідання у нас заплановано на 24 січня на 11:30", - сказав суддя Сергій Дячук.

Нагадаємо, у Святошинському райсуді Києва сьогодні у справі проти п'яти екс- "беркутівців" свідок сторони обвинувачення розповів про штурм Міністерства аграрної політики, про поранених і вбитих 19-20 лютого, про дії правоохоронців під час протестних акцій.

Раніше РБК-Україна писало, що один зі свідків у справі екс-"беркутівців" розповів, що був свідком вбивств активістів, зокрема Андрія Дигдаловича, який загинув від кулі снайпера на Інститутській у Києві в лютому 2014 року.