В деле против экс-"беркутовцев" осталось заслушать около 50 свидетелей

Фото: суд над экс-"беркутовцами" (РБК-Украина)

Следующее заседание по делу назначено на 24 января

В Святошинском районном суде города Киева по делу против пяти бывших "беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры, Олега Янишевского, обвиняемых в убийствах активистов Революции достоинства, осталось заслушать около 50 свидетелей обвинения. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал прокурор по делу Янис Симонов.

"Осталось еще 45-50 человек заслушать из свидетелей стороны обвинения. В четверг - на следующем заседании - будет как минимум три свидетеля. Легендированных свидетелей у нас будет три человека", - рассказал прокурор.

Так, следующее заседание по делу назначено на 24 января.

"Суд продемонстрировал, что все обстоятельства нами исследованы, и все видео уже пересмотрены. Каждый рассказ каждого свидетеля - это целая история. Но наша задача - исследовать доказательства, которые бы дополняли все то, что суд уже изучил, иначе мы можем потратить не одно десятилетие. Следующее заседание у нас запланировано на 24 января на 11:30", - сказал судья Сергей Дячук.

Напомним, в Святошинском райсуде Киева сегодня в деле против пяти экс- "беркутовцев" свидетель стороны обвинения рассказал о штурме Министерства аграрной политики, о раненых и убитых 19-20 февраля, о действиях правоохранителей во время протестных акций.

Ранее РБК-Украина писало, что один из свидетелей по делу экс-"беркутовцев" рассказал, что был свидетелем убийств активистов, в частности Андрея Дигдаловича, который погиб от пули снайпера на Институтской в Киеве в феврале 2014 года.