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АРМА визначився з управителем "Межигір'ям"

Новини » Суспільство    29.05.2019 - 15:34
АРМА визначився з управителем "Межигір'ям"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Управляти "Межигір'ям" буде компанія екс-помічника Мураєва

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) визначило управителя "Межигір'я". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook АРМА.

Повідомляється, що тендерний комітет агентства на сьогоднішньому засіданні по обранню управителя арештованими активами резиденції "Межигір'я" проголосував за ТОВ "Скомпані".

Зазначимо, цю компанію пов'язують з Олексієм Вороненком - колишнім кандидатом у депутати і помічником нардепа Євгена Мураєва.

АРМА визначився з управителем &quot;Межигір'ям&quot;

 

Нагадаємо, в березні було оголошено новий конкурс на управителя "Межигір'я" після того, як було змінено умови. Зокрема, новий управитель повинен підтримувати роботу музею корупції.

Раніше РБК-Україна писало, що конкурс перебував під загрозою зриву через невизначений статус землі, наявність "людей у камуфляжі", що перешкоджають доступу на об'єкт, саботаж конкурсу з боку громадської організації "Національний парк України "Межигір'я", астрономічні борги за комуналку і абсолютну неясність того, хто закриє накопичену заборгованість перед постачальниками.

Таємниці Межигір'я: чому конкурс на керуючого може закінчитися нічим
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