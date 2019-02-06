Суд переніс засідання у справі про розкрадання коштів ОПЗ

Фото: Одеський припортовий завод (РБК-Україна)

Чергове засідання відбудеться 15 лютого

Шевченківський районний суд м. Києва переніс засідання у кримінальній справі про обвинувачення першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Переломи та першого заступника голови правління ПАТ "Одеський припортовий завод" Миколи Щурікова. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як зазначили в прес-службі, засідання повинно було відбутися 5 лютого, але у зв’язку із зайнятістю одного із суддів колегії суду в розгляді іншої кримінальної справи, засідання не відбулося.

"Чергове судове засідання, на якому продовжиться дослідження доказів сторони обвинувачення, призначено на 16:00 15 лютого 2019 року", - повідомили в САП.

Нагадаємо, що Сергію Переломі та Миколі Щурікову висунуто обвинувачення у вчиненні розтрати майна ПАТ "Одеський припортовий завод" в особливо великих розмірах, а саме грошових коштів у сумі більше 200 млн гривень, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

За клопотанням сторони захисту судовий розгляд кримінального провадження здійснюється в закритому судовому засіданні.