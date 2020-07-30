У справі Новака з'явився ще один підозрюваний

У справі колишнього глави "Укравтодору" Славоміра Новака з'явився ще один підозрюваний. Загалом у справі фігурують уже шість осіб.

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

"У справі "Укравтодору" ще 1 підозрюваний. Ним став бенефіціар групи компаній, що здійснюють свою діяльність у сфері дорожнього господарства на території України", - вказано у повідомленні.

Бенефіціара підозрюють у наданні Новаку неправомірної вигоди та її легалізації на території Польщі.

"Таким чином, загальна кількість учасників злочину сягнула 6 осіб", - додали у НАБУ.

Відзначимо, раніше в Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі розповіли про хід розслідування щодо екс-керівника "Укравтодору". Зазначалося, що НАБУ і САП досліджують вилучені документи під час обшуків в "Укравтодорі".

До слова, сам Новак свою провину заперечує і вважає своє затримання "політичним актом".

Нагадаємо, польський суд заарештував екс-главу "Укравтодору", його взяли під варту на 3 місяці, але захист має намір це оскаржити.

Як писало РБК-Україна, про затримання Новака стало відомо 20 липня, його затримали антикорупційні органи Польщі в рамках спільної з Україною спецоперації.