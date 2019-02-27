Кабмін ухвалив нове рішення про створення медуніверситету в Одесі

Фото: Одеський медуніверситет (onmedu.edu.ua)

МОЗ намагається вирішити проблему з вишем і колишнім ректором

Кабінет міністрів України прийняв нове рішення про створення Одеського Національного медичного університету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.

Повідомляється, що на сьогоднішньому засіданні скасували попереднє рішення, яке було заблоковано судом. У той же час Кабмін схвалив інше рішення, згідно з яким створюється Одеський Національний медичний університет шляхом злиття Одеського національного медичного університету (ОНМедУ) та Кримського державного медичного університету імені Георгіївського.

У МОЗ зазначають, що цим рішенням зможуть законно вирішити проблему захоплення вишу колишнім ректором Валерієм Запорожаном. Створення нового вишу буде проходити на базі ОНМедУ, тобто фізичного перенесення не буде. Студенти і викладачі продовжать навчання і роботу, їх права не будуть порушені.

Нагадаємо, раніше МОЗ просив співробітників Одеського медуніверситету не влаштовувати акції протесту. До цього Окружний адміністративний суд Києва заблокував розпорядження Кабінету міністрів "Про створення Одеського Національного медичного університету".