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У справі катастрофи АН-26 допитали понад 40 свідків

Харківська область, Понеділок 28 вересня 2020 19:57
У справі катастрофи АН-26 допитали понад 40 свідків
Фото: логотип ДБР (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

У справі авіакатастрофи військового літака АН-26 в Харківській області допитано понад 40 свідків. Також призначено 26 судово-медичних експертиз.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Станом на 28 вересня слідчі ДБР провели низку слідчих дій, а саме:

  • огляд місця події, в ході яких виявлено значну кількість речових доказів і 2 бортові самописці (чорні ящики);
  • огляд останків 25 загиблих при участі судово-медичних експертів;
  • призначені 26 судово-медичних експертиз;
  • вилучені зразки паливно-мастильних матеріалів літака і зразки ґрунту на місці події;
  • у військовій частині вилучили документи з організації та проведення польотів;
  • допитані в якості свідків понад 40 осіб;
  • призначені 25 генетико-молекулярних експертиз;
  • вилучені документи щодо проведення ремонту та продовження ресурсу двигунів, які використовувалися в літаку;
  • подано 7 клопотань про накладення арешту на речі та документи, вилучені під час оглядів для подальшого забезпечення проведення генетично-молекулярних експертиз

Зазначається, що після проведення всіх експертиз з ідентифікації загиблих, їх тіла повернуть родичам в найкоротші терміни. Досудове розслідування триває.

Як повідомив раніше голова Харківської ОДА Олексій Кучер, фахівці відібрали 25 зразків ДНК у родичів загиблих. Експертизи пройдуть в прискореному режимі за 14 днів.

Також повідомлялося, що ідентифікація тіл загиблих в аварії військового літака АН-26 в Харківській області займе до трьох тижнів. Тіла загиблих вкрай понівечені.

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