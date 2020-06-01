ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Аваков не прийшов на комітет і буде звітувати в Раді

Новини » Політика     01.06.2020 - 19:23
Аваков не прийшов на комітет і буде звітувати в Раді
Фото: Ірина Верещук (facebook com vereshchuk.ukraine)

Аваков прозвітує перед депутатами під час години запитань до уряду

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не прийшов на засідання парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності. Замість нього нардепи заслухали його заступника Антона Геращенка.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила народний депутат від фракції "Слуги народу" Ірина Верещук.

За її словами, про останні події в країні Аваков відзвітує під час засідання Верховної ради у п'ятницю, 5 червня.

"На засіданні правоохоронного комітету не було Арсена Авакова. Комітет заслухав Геращенка. Аваков буде доповідати з трибуни в п'ятницю на годині запитань до уряду", - сказала нардеп.

За її словами, зараз на засіданні фракції "Слуга народу" заслухають голову цього комітету Дениса Монастирського за підсумками сьогоднішнього засідання комітету.

У президентській фракції "Слуги народу" ініціювали звіт голови МВС Арсена Авакова за підсумками розслідування гучних справ.

Перестрілка в Броварах сталася вранці 29 травня, затримали близько 20 учасників інциденту.

Інцидент в Кагарлику стався 24 травня, двох поліцейських заарештували, ще 60 відсторонили.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Арсен Аваков
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся