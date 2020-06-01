Аваков не прийшов на комітет і буде звітувати в Раді

Фото: Ірина Верещук (facebook com vereshchuk.ukraine)

Аваков прозвітує перед депутатами під час години запитань до уряду

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не прийшов на засідання парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності. Замість нього нардепи заслухали його заступника Антона Геращенка.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила народний депутат від фракції "Слуги народу" Ірина Верещук.

За її словами, про останні події в країні Аваков відзвітує під час засідання Верховної ради у п'ятницю, 5 червня.

"На засіданні правоохоронного комітету не було Арсена Авакова. Комітет заслухав Геращенка. Аваков буде доповідати з трибуни в п'ятницю на годині запитань до уряду", - сказала нардеп.

За її словами, зараз на засіданні фракції "Слуга народу" заслухають голову цього комітету Дениса Монастирського за підсумками сьогоднішнього засідання комітету.

У президентській фракції "Слуги народу" ініціювали звіт голови МВС Арсена Авакова за підсумками розслідування гучних справ.

Перестрілка в Броварах сталася вранці 29 травня, затримали близько 20 учасників інциденту.

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Автор: Анастасия Светлевская